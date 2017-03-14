Коли РНБО може заборонити діяльність "Сбербанку" в Україні: названо дату

Вже в середу, 15 березня, Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні може розглянути питання щодо заборони діяльності в Україні російського "Сбербанку".

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, після того, як банк зробив заяву про визнання так званих "паспортів Л/ДНР", вони не можуть діяти на території України.

Я дійсно вважаю, що російські банки не можуть працювати в Україні. Особливо державні, яким є "Сбербанк" Росії. Я виступив з публічним зверненням, закликавши Національний банк і РНБО прийняти відповідні рішення. Наскільки я знаю, Президент на середу збирає Раду національної безпеки і оборони. Думаю, що це питання буде розглядатися,

– заявив Арсен Аваков.

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Слід зазначити, що після заявив "Сбербанку" про визнання "документів" терористичних республік, Національний банк України заявив про ініціативу застосування санкцій до російського банку.

Загалом такі дії "Сбербанку" призвели до масових протестів в Україні. В Києві активісти замурували вхід до банку. А в Сумах та Одесі – облили кров’ю.