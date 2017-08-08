Коли святкують Спаса 2017: Медовий, Яблучний і Горіховий

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У серпні українці святкують три Спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. Ці свята – неперехідні, тобто з року в рік їх відзначають в одні і ті ж дати.
Медовий Спас
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Медовий Спас 2017 припадає на 14 серпня, в понеділок.
Вважається, що Медовий Спас – це кінець літа і треба починати заготовки на зиму. Наші предки казали, що від Медового Спасу бджоли більше не несуть мед.
Медовий Спас 2017
Яблучний Спас
Яблучний Спас 2017 українці святкують 19 серпня, в суботу. Його ще називають Середній або Великий. У цей день святять яблука та інші фрукти, які до цього дня їсти неможна.
Яблучний Спас 2017
Горіховий Спас
Третій Спас – Горіховий. Відзначається 29 серпня, у вівторок. Це свято ще називають Полотняним Спасом і Хлібним Спасом.
У ці дні завершуються жнива, тому перший хліб печуть із зерна нового врожаю, а потім його освячують та частують усю родину.
Горіховий Спас 2017