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Коли святкують Спаса 2017: Медовий, Яблучний і Горіховий

17:36, сьогодні 1225 Читать новость на русском
Коли святкують Спаса 2017
Коли святкують Спаса 2017

У серпні українці святкують три Спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. Ці свята – неперехідні, тобто з року в рік їх відзначають в одні і ті ж дати.

Медовий Спас

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Медовий Спас 2017 припадає на 14 серпня, в понеділок.

Вважається, що Медовий Спас – це кінець літа і треба починати заготовки на зиму. Наші предки казали, що від Медового Спасу бджоли більше не несуть мед.

Медовий Спас 2017

Яблучний Спас

Яблучний Спас 2017 українці святкують 19 серпня, в суботу. Його ще називають Середній або Великий. У цей день святять яблука та інші фрукти, які до цього дня їсти неможна.

Яблучний Спас 2017

Горіховий Спас

Третій Спас – Горіховий. Відзначається 29 серпня, у вівторок. Це свято ще називають Полотняним Спасом і Хлібним Спасом.

У ці дні завершуються жнива, тому перший хліб печуть із зерна нового врожаю, а потім його освячують та частують усю родину.

Горіховий Спас 2017

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури релігія
Джерело: 24 Канал
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