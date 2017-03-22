Коли в океані зникне риба: вчені зробили невтішний прогноз

Продовольча і сільськогосподарська організації ООН розповіла, що риба у Світовому океані може зникнути до 2050 року.

За словами експертів, щороку в океані стає все менше води і з часом вона може зникнути. Екологи ж зазначають, що зникнення загрожує білій рибі, зокрема тунець, тріска, палтус і риба-меч.

Вчені також зазначили, що на зникнення риби впливає і людина, адже в океані дуже багато пластику. Щороку в океани потрапляє 8 мільйонів тонн відходів.

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Щоб врятувати рибу від зникнення, екологи закликають не вирубувати ліси вздовж річок, боротись із браконьєрством та не забруднювати водойми.