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Коли варто пити каву заради максимального ефекту

19:05, сьогодні 2027 Читать новость на русском
Кава
Кава / Getty Images

Ми любимо каву не тільки через її смак та аромат, але й через те, що завдяки цьому напою ми відчуваємо себе бадьорішими та енергійнішими. Однак пити каву треба вміти. Адже випивши горнятко кави невчасно, ми ризикуємо розплатитися безсонням або головним болем.

Про це повідомляє Headinsider.

Ранок

Найефективніше кава "працює" в ранкові години, з 10 до 11 ранку. Випивши каву в цьому проміжку, ви:

- Підвищите працездатність. Кофеїн викликає потужний викид адреналіну в кров, саме тому, випивши горнятко кави, ви станете набагато продуктивнішими. Врахуйте, що ефект збережеться на кілька годин, до обіду. І не варто зловживати кавою, адже у великих кількостях вона викличе прискорене серцебиття і головний біль.

- Поліпшите запам'ятовування. Помірна кількість кофеїну може поліпшити деякі аспекти пам'яті. Так, наприклад, прослухавши якийсь новий матеріал, випийте горня кави – і нова інформація запам'ятається краще. Слід пам'ятати, що такий ефект можливий лише в разі короткострокової пам'яті.

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День

Пік корисності вживання кави припадає на період з 13:30 до 14:00. Саме в цей період рівень кортизолу в крові зменшується, через це падає наша уважність і зосередженість. Споживання кави викличе викид нової порції кортизолу. І ви:

- Перестанете засинати на ходу. Кофеїн блокує дію аденозину – речовини, що виділяється в нашому організмі і викликає сонливість. Зазвичай денний пік стану сонливості припадає саме на 14:00. Потрапляючи в організм, кофеїн починає "працювати", і вже через 30-60 хв. ви відчуєте, що сонливість відступила.

- Активізуєте увагу. Те, що горня кави допомагає сконцентруватися, ми знаємо давно. А ось вчені провели спеціальне дослідження, в якому довели, що помірне споживання кофеїну допомагає точніше вирішувати завдання. Також кофеїн прискорює швидкість реакцій і засвоюваність нової інформації.

Вечір

А от увечері, після 16:00, кава протипоказана. Збудлива дія, яку вона чинить на нервову систему, триває досить довго, тому, випивши ввечері горнятко кави, ви ризикуєте отримати безсоння. Навіть якщо тривалість сну буде звичайною, його якість погіршиться.

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А як щодо раннього ранку?

Експерти стверджують: споживання кофеїну вранці не дає того ефекту бадьорості, на який ви очікуєте. А все тому, що рівень кортизолу і так занадто високий відразу після пробудження. Якщо вам здається, що кава о 8:00 вас підбадьорила, це напевно самонавіювання. Так, принаймні, вважають вчені.

Майте на увазі, що добова норма споживання кави не повинна перевищувати 400 мг. Якщо ви п'єте більше, ризикуєте отримати проблеми: безсоння, тахікардію, мігрень, підвищений тиск і проблеми шлунково-кишкового тракту.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здорове харчування дослідження
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