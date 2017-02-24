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Коли ви "сова": як пізній сон впливає на здоров’я

18:00, сьогодні 344 Читать новость на русском
Пізній сон
Пізній сон / Фото з відкритих джерел

Перегляд вечірніх фільмів, довгі посиденьки з друзями, захоплюючі книги – все це затримує наш час для нічного відпочинку. Але варто знати, що будь-які порушення в режимі сну позначаються на нашому самопочутті.

Британські медики в Huffington Post розповіли, що відбувається з організмом при нестачі сну:

Погіршується пам'ять і реакція

Ви напевне й самі помічаєте, як після короткого сну ви зранку ледь прокидаєтесь і не можете весь день ні на чому зосередитись. Це все тому, що після практично безсонної ночі мозок починає гірше працювати і ви набагато важче запам'ятовуєте нову інформацію.

Більша схильність до застуд

При нестачі сну гірше працює імунна система, через що ви можете бути чутливими до будь-яких подразників. Тому при несприятливих умовах ви можете підхопити різні віруси.

Погане зосередження

Після поганого сну, будь-яка робота вам буде вдаватись трішки гірше, ніж після здорового відпочинку. Відповідно, зосередженість на справі та кінцевий результат роботи може бути не таким, як би хотілось.

Знижується лібідо

Як би це дивно не звучало, але стан втоми і сонливості зовсім не надихає на заняття любов'ю. А жінкам в такому стані важче отримати задоволення.

Підвищена дратівливість

Сонливість і втома також стають причиною сильної дратівливості, що може спричинити сварки, спровоковані різними дрібницями.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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