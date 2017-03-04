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Коли вік не вирок: найкрасивіші жінки, яким давно за 60

07:46, сьогодні 1476 Читать новость на русском
Красиві жінки, який за 60
Красиві жінки, який за 60 / cutur.ru

Солідний вік та статус "бабусі" – не привід погано виглядати та забути про свою жіночність.

Усі ці жінки, які ніколи не приховували свого віку, це доводять. Їм далеко за 60, однак вони досі виглядають надзвичайно стильно та привабливо.

Сьюзан Сарандон (70)

Американська актриса та власниця "Оскара" стала популярною лише в 40 років. Однак вона досі веде активне творче життя, а також постійно виступає за збереження середовища та права сексуальних меншин.

Алісія Боррас (70)

В 1965 році модель завоювала титул "Місс Іспанія", однак згодом зникла із модних глянців та екранів.

В 2016 році вона все ж повернулась у світ моди та стала обличчям іспанського бренду молодіжного одягу Desigual.

Бо Гілберт (100)

Ця жінка – перша у світі 100-річна модель. Її фото у стильних образах від Valentino, Cеline, Lanvin и Victoria Beckham опублікували на сторінках модного глянцю Vogue.

Валері Пейн (74)

В 20 років жінка пожертвувала своєю модельною кар’єрою заради дітей та сім’ї. Однак після 40 років подружнього життя вона все ж вирішила втілити свою мрію та повернутись на подіум.

Зараз жінка щодня відвідує різноманітні кастинги, працює з всесвітньо відомими фотографами та представляє ініціативу All Walks Beyond the Catwalk, які руйнують ідеали краси в модельному бізнесі.

Дафна Селф (86)

Жінка принципово не фарбує волосся та вважає свою срібну зачіску – головною родзинкою. І не дарма, адже фотографи та відомі модельєри цінують в Селф саме її натуральність.

Джессіка Ленг (67)

ЇЇ по праву вважають одною із кращих актрис свого покоління. Проте навіть в 67 жінка досі отримує ефектні ролі і продовжує реалізовувати свій творчий потенціал.

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Окрім акторства, жінка також займається художньою фотографією, продюсерською діяльність, співає та пише музику.

Джиліан Маклеод (60)

В модній сфері жінка лише 7 років – з 53. Однак зараз Джиліан рекламує купальники та співпрацює з найбільшими модними брендами у світі.

Кім Гордон (63)

Вокалістка та бас-гітаристка відомого гурту Sonic Youth окрім музики має ще багато інших захоплень. Зокрема, в 2003 році вона випусила свою лінію одягу. А ще раніше знялась у відомій музичній драмі "Мене там немає".

Лорен Хаттон (73)

Модель по праву називають рекордсменкою у своїй галузі – вона позувала для обкладинки Vogue більше 25 раз. А коли їй виповнилось 61 – знялась у оголеній фотосесії для журналу Big.

Сінді Джозеф (63)

Жінка дуже багато років пропрацювала в індустрії краси, однак перше серйозне замовлення отримала в 46 років. Зараз модель активно знімається для Dolce&Gabbana, Garnier, Olay, Elizabeth Arden, J.Crew. І це лише частина брендів, з якими співпрацює Сінді.

Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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