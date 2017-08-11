Коли закінчаться переговори України з Ryanair: Омелян назвав дату

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Переговори України з ірландською лоукост-авіакомпанією Ryanair мають завершитися у 20-х числах серпня.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу".
"Ми планували зовсім іншу історію. Це повинна була бути історія успіху, історія заходу найбільшої авіакомпанії Європи в Україну. Це повинен був бути чіткий сигнал іноземним компаніям, що в Україні можна працювати, що тут вигідно і безпечно", – зазначив Омелян.
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За його словами, Україна вела переговори з авіакомпанією Ryanair протягом півроку "в повній конфіденційності".
Прем'єр дав чітке доручення пану Рябікіну (глава аеропорту "Бориспіль", – "24") і офісу залучення інвестицій успішно завершити переговори з Ryanair. Думаю, це має бути у 20-х числах серпня, не пізніше,
– сказав міністр.