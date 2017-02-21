16:15
21 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 15:00: Гройсман завив, що Україна потребує антрацит з ОРДЛО
Випуск новин
15:58, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Технології
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Колір очей може розповісти про талант людини, – вчені

13:40, сьогодні 1416 Читать новость на русском
Очі дівчини
Очі дівчини / www.gettyimages.com

Американські вчені з університету Луїсвілля стверджують, що очі не лише свідчать про особливості характеру людини, але й про таланти, які вони приховують, або зовсім не знають про них.

Про це повідомляє Радіо 24.

Тому, найталановитішими людьми, за результатами дослідження, є люди з волошковим або блакитним кольором очей. Такі люди здатні досягати незвичайних висот і величезних успіхів, – за все, щоб вони не бралися, їм завжди все вдасться.

Власники зелених очей також відзначаються успішністю. Проте свої досягнення вони завдячують старанності, яку вони проявляють у будь-яких справах. Також зеленоокі люди мрійливі, але принципові особистості, іноді навіть егоїстичні. Для них професія для душі – чи не найголовніший принцип. Проте вчені зазначають, що зеленоокі – не найкращі керівники.

Володарі карих очей часто непередбачувані і зазвичай мають складний характер. У цих людей не буває золотої середини. Проте люди зі світло-карими очима, – сором'язливі та люблять усамітнюватися. Ці люди легко знаходять себе в мистецтві.

Читайте також: Вчені знайшли спосіб подолати супербактерію

Теги: LifeStyle Здорове життя наука Здоров'я
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
сьогодні, 14:19 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
1 11866
Книжки українських авторів, які варто прочитати кожному
сьогодні, 13:00 Книжки українських авторів, які варто прочитати кожному
1359
До чого призведуть російські
сьогодні, 12:51 До чого призведуть російські "зачистки", або Кремлівський пацюк уже загнаний у куток
Дід Панас 3301
Еще одной Революции достоинства не будет!
сьогодні, 08:01 Еще одной Революции достоинства не будет!
Аркадий Бабченко 2926
Годовщина Майдана – политики трясутся в страхе
20 лютого, 22:06 Годовщина Майдана – политики трясутся в страхе
Сергій Гайдай 4643
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук