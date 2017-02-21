Колір очей може розповісти про талант людини, – вчені

Американські вчені з університету Луїсвілля стверджують, що очі не лише свідчать про особливості характеру людини, але й про таланти, які вони приховують, або зовсім не знають про них.

Про це повідомляє Радіо 24.

Тому, найталановитішими людьми, за результатами дослідження, є люди з волошковим або блакитним кольором очей. Такі люди здатні досягати незвичайних висот і величезних успіхів, – за все, щоб вони не бралися, їм завжди все вдасться.

Власники зелених очей також відзначаються успішністю. Проте свої досягнення вони завдячують старанності, яку вони проявляють у будь-яких справах. Також зеленоокі люди мрійливі, але принципові особистості, іноді навіть егоїстичні. Для них професія для душі – чи не найголовніший принцип. Проте вчені зазначають, що зеленоокі – не найкращі керівники.

Володарі карих очей часто непередбачувані і зазвичай мають складний характер. У цих людей не буває золотої середини. Проте люди зі світло-карими очима, – сором'язливі та люблять усамітнюватися. Ці люди легко знаходять себе в мистецтві.

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