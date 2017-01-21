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Колишній "азовець" з Білорусі задекларував 1 мільйон доларів

15:04, сьогодні 1598 Читать новость на русском
Сергій Коротких
Сергій Коротких / uapress

Згідно з податковою декларацією за 2015 рік, Сергій Коротких має півтори квартири, літак і позичає знайомим по півмільйона доларів.

Сергій "Малюта" Коротких – людина з багатою і сумнівною біографією. Ультраправий активіст, друг російського неонациста "Тесака", воював в Україні в батальйоні "Азов", а також був розвідником з позивним "Боцман", пише "Наша Ніва".

У 2014 році Коротких отримав українське громадянство з рук Петра Порошенка. У минулому році "Малюта" очолив відділ охорони об'єктів стратегічного призначення поліції України. Відповідно, повинен був подати декларацію за 2015 рік. Відомості в декларації виявилися несподіваними.

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Офіційний заробіток Сергія Коротких становив 6,5 тисячі гривень щомісяця. Однак У 2015 році "Малюта" спочатку придбав половину квартири площею близько 75 квадратних метрів в передмісті Києва. Житло коштувало приблизно 16 тисяч доларів.

Згодом була ще одна квартира, площею 69 метрів. Ця нерухомість коштувала близько 50 тисяч доларів.

Окрім цього, в травні 2015 року Коротких порадував себе власним літаком. Він придбав ремкомплект Л-39 "Альбатрос" 1982 року випуску – це навчально-бойовий невеликий літак чеського виробництва.

Але й це не все. Згідно з декларацією, Сергій Коротких зберігає 223 тисяч доларів, 135 тисяч євро і 500 тисяч гривень, а ще 565 тисяч євро він позичив третій особі. У підсумку – близько мільйона доларів.

via GIPHY

Теги: Політика Україна Корупція гроші "Азов" е-декларування
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