Колишній боєць АТО зберігав у себе цілий арсенал зброї: фотофакт
09:47, сьогодні 431 Читать новость на русском
У колишнього бійця АТО на Сумщині працівники поліції вилучили шість гранат та понад тисячу патронів.
Рюкзак та сумку зі зброєю й боєприпасами 24-річний військовий зберігав у підвалі будинку, який винаймав разом із товаришами, повідомляють у прес-службі поліції області.
З’ясувалося, що все це чоловік вкрав з військової частини, де проходив службу після повернення з АТО. Кому та яку кількість боєприпасів він встиг продати, встановлює слідство.
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Свій вчинок колишній військовий пояснює складним матеріальним становищем.
Джерело: 24 Канал
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