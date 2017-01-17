Колишній боєць АТО зберігав у себе цілий арсенал зброї: фотофакт

У колишнього бійця АТО на Сумщині працівники поліції вилучили шість гранат та понад тисячу патронів.

Рюкзак та сумку зі зброєю й боєприпасами 24-річний військовий зберігав у підвалі будинку, який винаймав разом із товаришами, повідомляють у прес-службі поліції області. З’ясувалося, що все це чоловік вкрав з військової частини, де проходив службу після повернення з АТО. Кому та яку кількість боєприпасів він встиг продати, встановлює слідство. Читайте також: Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія Свій вчинок колишній військовий пояснює складним матеріальним становищем.

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