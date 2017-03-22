Колишній член КПУ згадав, як Крим заполонили "зелені чоловічки"

Узимку 2014 року раптово в Криму з'явилися так звані "зелені чоловічки", а їхня кількість була вражаючою – на територію півострова приземлилось близько десятка літаків.

Про це розповів колишній народний депутат України Леонід Грач, пише "Медуза".

"Увечері 27 лютого 2014 року на всій території Криму з'являються "ввічливі чоловічки". Це десант був. Транспортні літаки сідали, і все. Ну і сили Чорноморського флоту підняли. Літаків було з десяток. А далі просто – локалізували військові підрозділи української армії, морський флот і так далі без єдиного пострілу. Якби не локалізували, тут пішла б стрілянина, і це було б величезним горем для всіх. А вони налякали українців. Якби цього не було, ми б не сиділи б тут і не розмовляли, – зазначив він.

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