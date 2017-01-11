Колишній очільник МЗС пояснив наслідки президентства Трампа для України

Колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк вважає, що за президентства Дональда Трампа на ставлення США до України впливатиме розвиток ситуації на Донбасі.

Таку думку він висловив у ефірі Еспресо.TV.

Що стосується України, то багато суперечливого в програмових виступах Трампа та в його штабі з республіканською платформою. Є суперечності: з одного боку республіканська платформа говорить чітко про проукраїнську позицію, що навіть нова адміністрація буде готова розглянути питання щодо надання зброї, а з іншого боку позиція Трампа від проросійської до нейтрально-української, вона не дає підстав думати, що так воно і буде,

– зауважив Тарасюк.

За його словами, на позицію адміністрації Трампа буде впливати ситуація, яка відбуватиметься в самій Україні: війна на Сході та агресія Росії.

Гірше, ніж за Обами не буде. За президентства Обами, США втратили провідну роль у світі, попри те, що про це заявив американський президент у фінальній промові,

– резюмував Тарасюк.

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