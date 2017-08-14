Колишній працівник скотобійні влаштував криваву різанину на Київщині: є загиблий

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
На Київщині колишній працівник скотобійні влаштував жорстоку різанину. Кров поранених залила вулицю. Внаслідок конфлікту загинув 45-річний чоловік, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє Нацполіція Київщини.
Читайте також: У США невідомий розстріляв трьох людей
Кривавий інцидент трапився у ніч на 14 серпня у барі міста Узин. Там колишній «різак» випивав зі своїми друзями, між ними виникла сутичка.
Тоді він пішов додому, взяв свій робочий ніж і вдарив 36-річного знайомого 8 разів у груди. 45-річного він проштрикнув 5 разів у живіт. Останній чоловік не вижив.
Кривавого вбивцю вже затримали, йому загрожує до 15 років тюрми.