Колишній працівник скотобійні влаштував криваву різанину на Київщині: є загиблий

На Київщині колишній працівник скотобійні влаштував жорстоку різанину. Кров поранених залила вулицю. Внаслідок конфлікту загинув 45-річний чоловік, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє Нацполіція Київщини.

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Кривавий інцидент трапився у ніч на 14 серпня у барі міста Узин. Там колишній «різак» випивав зі своїми друзями, між ними виникла сутичка.

Тоді він пішов додому, взяв свій робочий ніж і вдарив 36-річного знайомого 8 разів у груди. 45-річного він проштрикнув 5 разів у живіт. Останній чоловік не вижив.

Кривавого вбивцю вже затримали, йому загрожує до 15 років тюрми.