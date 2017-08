Колишній соліст гурту Oasis випустив нову сольну пісню

Колишній фронтмен гурту Oasis Ліам Галлахер випустив нову сольну пісню.

Нова композиція має назву For What It's Worth та сам музикант називає її спробою вибачитись.

"Я хотів попросити вибачення. Не у когось конкретного, а у всіх. Я не дуже хороший, коли справа доходить до вибачень", – розповів музикант.

Пісня увійде в дебютний сольний альбом Галлахера і це вже третя композиція, якою поділився рокер. Платівка матиме назву As You Were та має вийти 6 жовтня цього року.