Колишній соліст гурту Oasis випустив нову сольну пісню

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Колишній фронтмен гурту Oasis Ліам Галлахер випустив нову сольну пісню.
Нова композиція має назву For What It's Worth та сам музикант називає її спробою вибачитись.
"Я хотів попросити вибачення. Не у когось конкретного, а у всіх. Я не дуже хороший, коли справа доходить до вибачень", – розповів музикант.
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Пісня увійде в дебютний сольний альбом Галлахера і це вже третя композиція, якою поділився рокер. Платівка матиме назву As You Were та має вийти 6 жовтня цього року.