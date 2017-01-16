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Колишній злочинець вимагає в колишнього мера Новосибірську повернути хабар через суд

13:30, сьогодні 203 Читать новость на русском
Хабар
Хабар / pmg

Колишній член угруповання "Труновскіє" Сергій Надєїн звернувся до суду з цивільним позовом, в якому вимагає від колишнього віце-мера Новосибірська Олександра Солодкіна повернути отримані у вигляді хабара 20 тисяч доларів.

Надєїн звернувся в Жовтневий районний суд Новосибірська з позовом до Солодкіна, який був засуджений разом зі своїм батьком – колишнім радником губернатора з питань спорту Олександром Солодкіном-старшим і колишнім заступником начальника управління ФСКН Андрієм Андрєєвим за пособництво "Труновскім", пише "Тайга.інфо".

Надєїн, що проходив у справі як потерпілий, передав Андрєєву 20 тисяч доларів, щоб той припинив кримінальну справу стосовно його дружини за збут наркотиків.

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Гроші він передавав через Солодкіна-молодшого. За словами Надєїна, про необхідність передати гроші він дізнався від лідера бригади кілерів угруповання Анатолія Радченко.

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Як наслідок, батько Солодкіна отримав 6 років колонії загального режиму і штраф на суму в 1,2 мільйона рублів, а його син – 8,5 років колонії загального режиму і штраф на суму в 500 тисяч рублів.

Колишнього заступника голови управління ФСКН Андрєєва до 11 років колонії суворого режиму і штрафу в 805 тисяч рублів. У СІЗО вони перебували з 2010 року, в результаті Солодкін-старший вийшов на свободу в минулому році, а Андрєєв був звільнений умовно-достроково.

Тепер Надєїн прагне повернути хабар.

Теги: Новини Росії Кримінал Курйози Наркотики
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