21:45
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копією Путина
Вєсті.UA
21:23, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 20:00: Затримання українця, який поширював вірус Petya.A
Випуск новин
20:58, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Колишнього соліста гурту "Іванушки International" Олега Яковлєва поховали в Москві

20:07, сьогодні 924 Читать новость на русском
Колишнього соліста гурту
Колишнього соліста гурту "Іванушки International" Олега Яковлєва поховали в Москві / 24smi.org

Олег Яковлєв, колишній соліст гурту "Іванушки International", сьогодні був похований на Троєкуровському кладовищі в столиці Росії, Москві. Церемонію прощання з російським виконавцем відвідали його колеги по шоу-бізнесу, театру, друзі, шанувальники та близькі.

Про це повідомляють на "Вечерний Курьер".

Нагадаємо, що Олег Яковлєв помер 29 червня від ускладнень після запалення легень в московській клініці. Співаку було 47 років.

Читайте також: Смерть Олега Яковлєва: названо причину

Хоч від дня смерті виконавця пройшло більше місяця, а саме – 40 днів, однак його досі не могли поховати. Довгий час вирішувалося питання виділення місця на цвинтарі. Сьогодні вже стало відомо, де відбудеться прощальна церемонія з Олегом Яковлєвим.

На похорон приїхали його колеги по театру, сцені, друзі, шанувальники та близькі. Під час церемонії рідні і всі бажаючі могли взяти слово, щоб сказати про Яковлєва щось хороше, згадати приємні моменти. Так, колишній колега-соліст гурту "Іванушки International" Андрій Григор'єв-Апполонов заявив, що Олег прожив коротке, але дуже яскраве життя і встиг стати великим артистом, незважаючи на всі труднощі життя.


Андрій Григор'єв-Апполонов на похороні Олега Яковлєва

До Андрія з прощальними словами також приєдналась і кохана артиста Олександра, яка розповіла, що Олег був скромною, простою людиною, завжди допомагав людям, готовий був віддати останню сорочку.

Чотири роки тому покійний Олег Яковлєв покинув групу "Іванушки International", щоб зайнятися сольною кар'єрою. Незадовго до смерті він випустив свою нову композицію "Джинси". У планах 47-річного співака були плани записати нову пісню і кліп до неї.

Читайте також: Останню пісню Олега Яковлєва, написану перед смертю, виклали у мережі

Теги: Музика LifeStyle Новини Росії Москва Втрати
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Китай
сьогодні, 21:00 Китай "показывает зубы" США и Индии
Іван Яковина 597
Готівковий курс валют 7 серпня: євро вперше за довший час почав дешевшати
сьогодні, 19:42 Готівковий курс валют 7 серпня: євро вперше за довший час почав дешевшати
437
Експерт: Україна говорить про гібридну війну. Росія ж відстоює національні інтереси
сьогодні, 20:01 Експерт: Україна говорить про гібридну війну. Росія ж відстоює національні інтереси
Євгенія Мазур 1563
Некомплект: чому в Кабміні все більше вільних крісел?
сьогодні, 19:00 Некомплект: чому в Кабміні все більше вільних крісел?
Інна Жолобович 2550
Новий політичний сезон. Прогноз на осінь від Володимира Фесенка
сьогодні, 17:03 Новий політичний сезон. Прогноз на осінь від Володимира Фесенка
Блог Медіа 1624
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук