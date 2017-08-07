Колишнього соліста гурту "Іванушки International" Олега Яковлєва поховали в Москві

Олег Яковлєв, колишній соліст гурту "Іванушки International", сьогодні був похований на Троєкуровському кладовищі в столиці Росії, Москві. Церемонію прощання з російським виконавцем відвідали його колеги по шоу-бізнесу, театру, друзі, шанувальники та близькі.

Про це повідомляють на "Вечерний Курьер".

Нагадаємо, що Олег Яковлєв помер 29 червня від ускладнень після запалення легень в московській клініці. Співаку було 47 років.

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Хоч від дня смерті виконавця пройшло більше місяця, а саме – 40 днів, однак його досі не могли поховати. Довгий час вирішувалося питання виділення місця на цвинтарі. Сьогодні вже стало відомо, де відбудеться прощальна церемонія з Олегом Яковлєвим.

На похорон приїхали його колеги по театру, сцені, друзі, шанувальники та близькі. Під час церемонії рідні і всі бажаючі могли взяти слово, щоб сказати про Яковлєва щось хороше, згадати приємні моменти. Так, колишній колега-соліст гурту "Іванушки International" Андрій Григор'єв-Апполонов заявив, що Олег прожив коротке, але дуже яскраве життя і встиг стати великим артистом, незважаючи на всі труднощі життя.



Андрій Григор'єв-Апполонов на похороні Олега Яковлєва

До Андрія з прощальними словами також приєдналась і кохана артиста Олександра, яка розповіла, що Олег був скромною, простою людиною, завжди допомагав людям, готовий був віддати останню сорочку.

Чотири роки тому покійний Олег Яковлєв покинув групу "Іванушки International", щоб зайнятися сольною кар'єрою. Незадовго до смерті він випустив свою нову композицію "Джинси". У планах 47-річного співака були плани записати нову пісню і кліп до неї.

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