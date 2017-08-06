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Колишня дівчина Ді Капріо показала дуже відверте фото

05:17, сьогодні 3829 Читать новость на русском
Ніна Агдал
Ніна Агдал / Фото з відкритих джерел

Відома модель та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо Ніна Агдал опублікувала дуже пікантне фото.

На своїй сторінці в Інстаграмі, дівчина показала фото, де позує повністю оголеною на ліжку. На знімку вона прикриває груди руками та сміється.

"Чекаю свою піцу", – підписала фото модель.

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Ніна Агдал часто викладає дуже відверті фото. На її сторінці нерідко можна побачити фото в купальнику. Дівчина також виступає за натуральну красу і публікує фото без макіяжу.

Waiting for my pizza..

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal)

9 hours of sleep got me feelin ???

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal)

Rooftop season ready ???

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal)

Теги: LifeStyle Соцмережі
Джерело: 24 канал
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