Колишня дівчина Ді Капріо показала дуже відверте фото

Відома модель та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо Ніна Агдал опублікувала дуже пікантне фото.

На своїй сторінці в Інстаграмі, дівчина показала фото, де позує повністю оголеною на ліжку. На знімку вона прикриває груди руками та сміється.

"Чекаю свою піцу", – підписала фото модель.

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Ніна Агдал часто викладає дуже відверті фото. На її сторінці нерідко можна побачити фото в купальнику. Дівчина також виступає за натуральну красу і публікує фото без макіяжу.

Waiting for my pizza.. Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Июл 27 2017 в 12:27 PDT

9 hours of sleep got me feelin ??? Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Июл 23 2017 в 7:08 PDT