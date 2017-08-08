Колишня дружина Джонні Деппа показала нового коханого: фото

Французька зірка, колишня дружина Джонні Деппа Ванесса Параді вперше з'явилася на публіці з новим бойфредном, кінорежисером Самюелем Беншетрі.

Показати нові стосунки 44-річна Ванесса вирішила на фестивалі Locarno Film Festival в швейцарському місті Локарно. Актриса з’явилася перед камерами разом з режисером і сценаристом Самюелем Беншетрі.

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На фестивалі пара представляла фільм "Собака", де Самюель виступив режисером, а Ванесса зіграла головну роль.

Про роман Параді та Беншетрі вперше стало відомо восени минулого року. Тоді бельгійський журнал Voici опублікував на обкладинці фотографію, на якій пара проводять разом романтичний вік-енд.

Додамо, у грудні 2016 року Параді приїхала до Києва для зйомок у фільмі литовського режисера Шарунаса Бартаса "Іній".