Коломойський вимагає від Росії компенсацію за кримські бізнес-об'єкти

Міжнародний трибунал зобов'язав Росію захищати українських інвесторів в анексованому Криму. Проміжне рішення Міжнародного арбітражного суду прийняли у справі за позовами Ігоря Коломойського.

Про це повідомили у виданні Investment Arbitration Reporter, передає Європейська правда.

Москва несе відповідальність за українське майно на півострові з огляду на російсько-українську угоду щодо захисту інвестицій. Тому Міжнародний трибунал взяв до уваги клопотання Ігоря Коломойського, який втратив після окупації Криму інфраструктуру "Приватбанку" і ще низку об'єктів. Від Москви олігарх вимагає 15 мільйонів доларів компенсації.

Загалом Україна оцінює збитки через захоплення Криму у 100 мільярдів доларів.

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Нагадаємо, що питання виплати відшкодування вирішують у Міжнародному трибуналі в Гаазі.