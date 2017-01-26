Коломойський вирішив, що робитиме з "Дніпром"

Мільярдер Ігор Коломойський вирішив припинити фінансування футбольного клубу "Дніпро".

Про це пише видання "Чемпіон", посилаючись на джерело у керівництві "Дніпра".

За словами співрозмовника, Коломойський дав зрозуміти, що коштів від нього клуб більше не отримає. Фінансуватися "Дніпро" буде лише з власних доходів.

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Наразі існує два варіанти розвитку подій.

Перший – Коломойський комусь віддасть клуб. Однак, такий варіант малоймовірний, каже співрозмовник видання. Справа у серйозних боргах перед УЄФА, колишніми та нинішніми футболістами та тренерами, а також працівниками "Дніпра".

Другий – команда існуватиме, після чого "Дніпро" повторить доля "Металіста".

Нині "Дніпро" знаходиться на зборі в Туреччині.