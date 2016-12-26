Коломойський закриває проект іномовлення Ukraine Today

Медіагрупа 1+1, яка належить бізнесмену Ігорю Коломойському, з 1 січня 2017 року вирішила закрити проект іномовлення Ukraine Today.

Про це повідомила прес-служба медіагрупи. У медіагрупі вважають, що зараз функцію іномовлення взяла на себе держава і підтримувати проект недоцільно далі.

Враховуючи економічну ситуацію в країні, підтримувати проект, який має виключно соціальний характер, а держава у той же час, демонструє нульову зацікавленість в його існування, для нас неможливо,

– заявив генеральний директор "1+1" Олександр Ткаченко.