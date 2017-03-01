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Колосальна цифра. Міністр назвав, скільки в Україні аварійних мостів

21:37, сьогодні 164 Читать новость на русском
Володимир Омелян заявив про 9 тисяч аварійних мостів
Володимир Омелян заявив про 9 тисяч аварійних мостів / news.pn

Станом на цей день в Україні 4 тисячі мостів потребують негайного ремонту. Загалом, з 17 тисяч мостів, які нині існують в Україні, більше половини (а це близько 9 тисяч) в аварійному стані.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує УНІАН.

За його словами, цього року заплановано відремонтувати лише 80 мостів.

"У цьому році ми переходимо до спорудження нових мостів. У першу чергу це стосується Миколаєва", – сказав міністр.

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Теги: Україна Володимир Омелян Транспорт Міністерство транспорту України
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