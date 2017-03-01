Колосальна цифра. Міністр назвав, скільки в Україні аварійних мостів

Станом на цей день в Україні 4 тисячі мостів потребують негайного ремонту. Загалом, з 17 тисяч мостів, які нині існують в Україні, більше половини (а це близько 9 тисяч) в аварійному стані.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує УНІАН. За його словами, цього року заплановано відремонтувати лише 80 мостів. "У цьому році ми переходимо до спорудження нових мостів. У першу чергу це стосується Миколаєва", – сказав міністр. Читайте також: Експерт приголомшила фактом про українські дороги