Колючий дикобраз врятувався від голодного леопарда: вражаюче відео

Телеканал National Geographic опублікував відео захоплюючого полювання леопарда на дикобраза.

Ролик з'явився на офіційній сторінці телеканалу у Facebook.

На ньому чітко видно, як хижак довго спостерігав за своєю жертвою у високій траві. Леопарди зазвичай нападають на кожну здобич, яка трапляється. Але вони не можуть їсти тварин із голками. Тож напад дикої кішки був приречений на невдачу.

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До того ж, дикобрази добре захищені від неочікуваних нападів, адже вони можуть "відкрити" свої голки, які деколи досягають 35 сантиметрів.

На відео добре видно, як гризун випустив голки та одразу ж заховався у своїй нірці.