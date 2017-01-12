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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Команда юристів Трампа стала кращою юридичною фірмою року в Росії

12:52, сьогодні 309 Читать новость на русском
Юристи з Morgan, Lewis & Bockius
Юристи з Morgan, Lewis & Bockius / lsc.gov

Юристи з фірми Morgan, Lewis & Bockius, яких Дональд Трамп найняв, аби ті допомогли "ізолювати" політика від його бізнесу перед вступом на посаду президента США, отримали премію "Юридична фірма року в Росії-2016".

Про це повідомляє Independent.

"Згідно інформації сайту компанії Chambers and Partners, яка проводить щорічну церемонію вручення цих премій, правники Трампа удостоїлися нагороди за свою бізнес-активність у Росії в 2016 році", йдеться в статті.

Chambers and Partners також стверджує, що у Morgan, Lewis & Bockius "активний московський офіс", який "дає рекомендації на найвищому рівні" в секторах енергетики та банківської справи.

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Теги: Політика США Дональд Трамп
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