  • укр
  • рус
13:01
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православні проти
Вєсті Кремля
23:35, 12 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, 12 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 12:00: Українське радіо на Донбасі. Зірвати інавгурацію Трампа
Випуск новин
13:00, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Командир "Торнадо" розповів, чому боєць відрізав вухо і показав жахливе фото (18+)

12:36, сьогодні 3559 Читать новость на русском
Працівники СІЗО майже 2 години не викликали швидку
Працівники СІЗО майже 2 години не викликали швидку / Facebook

Командир розформованої роти "Торнадо" Руслан Онищенко розповів деталі інциденту, коли один з бійців Максим Глєбов з позивним "Ахіллес" відрізав собі вухо.

Про це Онищенко розповів у коментарі виданню "Гордон".

За його словами, на такий крок "Ахіллес" пішов, бо у нього здали нерви після чергового засідання суду. Він додав, що на засіданні суд знехтував показаннями Глібова.

"Вчора Ахіллес давав свідчення в суді, стався конфлікт. Максим докладно, від "а"до "я", розповідає, як воював на Донбасі, а суд в носі колупається або спить. Максим два рази повторив: "Якщо вам не цікаво, можу помовчати. Навіщо мені нерви і глотку рвати?". Знаєте, чому доводиться глотку рвати і кричати? Тому що ми сидимо в суді в заскленій коробці, куди мікрофони не проведені. Ахіллес говорив, що його сім'я залишилася в Донецькій області, що коли МВС злило всі дані "торнадівців" бойовикам, його рідні постраждали і зараз під загрозою. Ахіллес розповідає, а прокурори фиркають: "Ой, кінчай дурницю пороти, це до справи не відноситься". Загалом, зачепили пацана за хворе, нерви здали, адже його родина до сих пір на окупованій території", – пояснив Онищенко.

Він також додав, що майже дві години адміністрація СІЗО не викликала швидку допомогу "Ахіллесу".

"Ахіллес" на емоціях після суду і зірвався: кричить, в істериці б'ється. Ми його схопили, навколо кров, вухо тільки на шкірці висить. "Менти" перелякалися, втекли з боксів. Ми кричали, стукали, вибивали двері, вимагали "швидку". Майже дві години вимагали, ніхто не з'явився. У боксах холодно, Ахіллес кров'ю спливає, втратив свідомість. Через одну годину 40 хвилин в СІЗО з'їхалися поліція, начальники, спецназ, і тільки тоді "Ахіллеса" на ношах віднесли, а після "швидка" до лікарні забрала", – розповів Онищенко.

Нагадаємо, ввечері 11 січня у Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО.

Згодом стало відомо, що між бійцями "Торнадо" та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один з ув'язнених відрізав собі вухо.

Увага! Фото лише для повнолітніх!

Теги: Київ Україна Затримання бійців "Торнадо" СІЗО
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Трамп проти Трампа
сьогодні, 12:12 Трамп проти Трампа
Наталія Лебідь 458
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
12 січня, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
сьогодні, 08:42 В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
Дмитро Бєлобров 5 3133
В Україні заборонили канал
сьогодні, 08:07 В Україні заборонили канал "Дождь", невтішні прогнози щодо курсу гривні, – головне за добу
2189
Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
сьогодні, 01:20 Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
1231
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
На підвищення зарплати депутатам може забракнути грошей
 23 жовтня 2016 , 21:24 4
Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу
 9 січня , 09:18
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук