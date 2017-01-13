Командир "Торнадо" розповів, чому боєць відрізав вухо і показав жахливе фото (18+)

Командир розформованої роти "Торнадо" Руслан Онищенко розповів деталі інциденту, коли один з бійців Максим Глєбов з позивним "Ахіллес" відрізав собі вухо.

Про це Онищенко розповів у коментарі виданню "Гордон".

За його словами, на такий крок "Ахіллес" пішов, бо у нього здали нерви після чергового засідання суду. Він додав, що на засіданні суд знехтував показаннями Глібова.

"Вчора Ахіллес давав свідчення в суді, стався конфлікт. Максим докладно, від "а"до "я", розповідає, як воював на Донбасі, а суд в носі колупається або спить. Максим два рази повторив: "Якщо вам не цікаво, можу помовчати. Навіщо мені нерви і глотку рвати?". Знаєте, чому доводиться глотку рвати і кричати? Тому що ми сидимо в суді в заскленій коробці, куди мікрофони не проведені. Ахіллес говорив, що його сім'я залишилася в Донецькій області, що коли МВС злило всі дані "торнадівців" бойовикам, його рідні постраждали і зараз під загрозою. Ахіллес розповідає, а прокурори фиркають: "Ой, кінчай дурницю пороти, це до справи не відноситься". Загалом, зачепили пацана за хворе, нерви здали, адже його родина до сих пір на окупованій території", – пояснив Онищенко.

Він також додав, що майже дві години адміністрація СІЗО не викликала швидку допомогу "Ахіллесу".

"Ахіллес" на емоціях після суду і зірвався: кричить, в істериці б'ється. Ми його схопили, навколо кров, вухо тільки на шкірці висить. "Менти" перелякалися, втекли з боксів. Ми кричали, стукали, вибивали двері, вимагали "швидку". Майже дві години вимагали, ніхто не з'явився. У боксах холодно, Ахіллес кров'ю спливає, втратив свідомість. Через одну годину 40 хвилин в СІЗО з'їхалися поліція, начальники, спецназ, і тільки тоді "Ахіллеса" на ношах віднесли, а після "швидка" до лікарні забрала", – розповів Онищенко.

Нагадаємо, ввечері 11 січня у Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО.



Згодом стало відомо, що між бійцями "Торнадо" та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один з ув'язнених відрізав собі вухо.

Увага! Фото лише для повнолітніх!