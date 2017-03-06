Командира "ЛНР" знищено на Донбасі, – ЗМІ

Одного із польових командирів так званої "Луганської народної республіки" на прізвисько "Пластун" було вбито в зоні АТО.

Про це пишуть самі терористи у соцмережах.

За їхніми словами, "Пластун" входив до терористичного угруповання "Бетмен", який було знищено взимку 2016 року, та навіть був командиром бойового підрозділу.

Зауважимо, що бойовика неодноразово використовували прокремлівські ЗМІ з пропагандистькою метою.

Інформацію про смерть бойовика підтвердив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

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