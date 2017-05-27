Командири бойовиків "ЛДНР" змушують їх цілодобово рити окопи, – розвідка

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Командири бойовиків на Донбасі змушують їх цілодобово рити окопи. Внаслідок цього терористи масово травмуються та тікають зі своїх позицій.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Командири передових підрозділів у авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки, внаслідок чого збільшилась кількість травмувань та випадків самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями", – мовиться у повідомленні розвідки.
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Зазначається, що це стосується бойовиків зі складу 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське), 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк), 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка).
Розвідка повідомила про ситуацію в рядах бойовиків на Донбасі