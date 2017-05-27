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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Командири бойовиків "ЛДНР" змушують їх цілодобово рити окопи, – розвідка

13:36, сьогодні 340 Читать новость на русском
Бойовики покидають свої позиції через примус до облаштування окопів
Бойовики покидають свої позиції через примус до облаштування окопів / Фото з вільних мереж

Командири бойовиків на Донбасі змушують їх цілодобово рити окопи. Внаслідок цього терористи масово травмуються та тікають зі своїх позицій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Командири передових підрозділів у авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки, внаслідок чого збільшилась кількість травмувань та випадків самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями", – мовиться у повідомленні розвідки.

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Зазначається, що це стосується бойовиків зі складу 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське), 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк), 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка).

Розвідка повідомила про ситуацію в рядах бойовиків на Донбасі


Розвідка повідомила про ситуацію в рядах бойовиків на Донбасі

Теги: Україна Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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