Команду Євробачення-2017 поповнять всесвітньовідомі імена

У команді Євробачення-2017 з'явилися креативний та шоу-продюсери. Постановкою відкриття пісенного конкурсу займатиметься український режисер Олег Боднарчук, а постановками виступу спеціальних гостей – британець Стюарт Барлоу.

Олег Боднарчук

У Боднарчука за плечима робота на телепроектах "Америка має талант", "Фабрика зірок", "Голос країни" та "Голос.Діти".

Стюарт Барлоу

Барлоу був режисером монтажу у документальних програмах ВВС, а також працював над популярним серіалом Доктор Хто. Продюсерів для пісенного конкурсу вибирали за конкурсом.

Як відомо, раніше Національна телекомпанія домовилась про оренду Міжнародного виставкового центру для проведення "Євробачення-2017" за 35 мільйонів гривень.



Також нещодавно організатори конкурсу оголосили імена усіх членів журі.