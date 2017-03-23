Комбат "Айдару" розповів, чому ватажки бойовиків вмирають за дивних обставин

За словами командира батальйону "Айдар" Максима Марченка, з самого початку було зрозуміло, яка доля спіткає ватажків бойовиків.

Таку думку він висловив у інтерв'ю Gazeta.ua.

"Щойно усі ці командири починають говорити, що вже пора домовлятися з Україною, закінчувати бойові дії – йдуть на той світ. Із самого початку було зрозуміло, як вони всі закінчать. Самостійні лідери в ОРДЛО не потрібні Москві. Їм потрібні люди, які виконають наказ Кремля, не дивлячись ні на що. Попри інтереси людей, за яких вони нібито воюють", – вважає Максим Марченко.

На його думку, Москва хоче зміцнити вертикаль у війні на Донбасі. Він нагадав, що починаючи з командира батальйону у бойовиків – всі кадрові російські офіцери.

І ці репресії проти діячів "ДНР/ЛНР" будуть продовжуватись. Закінчать усі однаково. Коли загинув "Моторола", я давав "Ґіві" максимум 2 місяці. Трохи все відбулось швидше,

– підкреслив комбат "Айдару".

Він вважає, що ватажки терористів Ігор Плотницький та Олександр Захарченко теж стануть "незручними" для Кремля. Їх чекає така ж доля як і вже мертвих псевдокомандирів.

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