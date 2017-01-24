Комбат "Донбасу" розповів, як бійці "вирівняли" Світлодарську дугу

Командир 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко, більше відомий за позивним "Філін", розповів про ситуацію в районі Світлодарської дуги.

Про це він говорив у інтерв’ю виданню ТСН.ua.

Він розповів, що у цьому районі напрямок Новолуганська був дещо позаду, однак після того як населений пункт перейшов під контроль українських бійців, ситуація змінилася.

"Ми, як прийшли на нові позиції, одразу зайняли їх, і на сьогоднішній день є стійка оборона зі всіма необхідними спорудами", – пояснив комбат.

На питання журналіста, чи вдалось таким чином трохи вирівняли Світлодарську дугу, "Філін" відповів:

Так, на сьогодні це вже іде майже суцільна рівна лінія.

Нагадаємо, 24 грудня населений пункт Новолуганське, який розміщений у районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль української армії. Раніше він перебував у так званій "сірій зоні".