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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Комбат "Донбасу" розповів, як бійці "вирівняли" Світлодарську дугу

21:30, сьогодні 1352 Читать новость на русском
Зараз там майже суцільна рівна лінія
Зараз там майже суцільна рівна лінія / Facebook/Батальйон "Донбас-Україна"

Командир 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко, більше відомий за позивним "Філін", розповів про ситуацію в районі Світлодарської дуги.

Про це він говорив у інтерв’ю виданню ТСН.ua.

Він розповів, що у цьому районі напрямок Новолуганська був дещо позаду, однак після того як населений пункт перейшов під контроль українських бійців, ситуація змінилася.

"Ми, як прийшли на нові позиції, одразу зайняли їх, і на сьогоднішній день є стійка оборона зі всіма необхідними спорудами", – пояснив комбат.

На питання журналіста, чи вдалось таким чином трохи вирівняли Світлодарську дугу, "Філін" відповів:

Так, на сьогодні це вже іде майже суцільна рівна лінія.

Нагадаємо, 24 грудня населений пункт Новолуганське, який розміщений у районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль української армії. Раніше він перебував у так званій "сірій зоні".

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Новини Донецька
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