Комісія засекретила частину завдань, які давала на іспиті кандидатам у Верховний суд

Вища кваліфікаційна комісія суддів України відмовила в ознайомленні з трьома досі не оприлюдненими практичними завданнями, які отримали під час іспиту кандидати до Верховного суду.

Про це йдеться у матеріалі програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший", що виходить на 24 Каналі

Підстава відмови у наданні практичних завдань став наказ голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова про те, що ця інформація віднесена до службової.

Як раніше повідомляла програма "Наші гроші", кандидати до цивільної інстанції Верховного суду, серед яких голова Верховного суду України Ярослав Романюк, суддя цього суду та голова Ради суддів Валентина Сімоненко, а також суддя Верховного суду України Людмила Охрімчук отримали завдання у вигляді судового рішення, яке дуже схоже з тим, яке вони ухвалювали торік особисто. З цим завданням, зокрема, вдалося ознайомитися представникам Громадської ради доброчесності.

Водночас, три інші практичні завданнями, які роздавали претендентам до трьох інших інстанцій Верховного суду, і досі не відомі громадськості.

Вища кваліфкомісія суддів України обіцяла оприлюднити усі завдання, вони і досі не були оприлюднені і тому не можемо стверджувати, чи отримали й інші кандидати схожі переваги чи ні,

– зазначила координаторка Громадської ради доброчесності Галина Чижик.

Ще під час тестування журналісти програми "Схеми" помітили, що нинішній голова Верховного суду України Ярослав Романюк просто під час написання письмової роботи виходив у коридор, щоб дати вказівки охороні, поспілкуватися із членом Вищої кваліфікаційної комісії та щось попити. Вже після іспиту журналісти з’ясували, що голові нинішнього Верховного суду України дісталося завдання, яке було схоже із тим, яке він міг особисто ухвалювати як суддя торік.

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Спостерігаючи за проведенням конкурсу до Верховного суду, журналісти програми "Схеми" виявили низку порушень.