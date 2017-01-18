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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Комітет Ради просить ГПУ перевірити, чи є дії Савченко держзрадою

16:24, сьогодні 244 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.

Таку пропозицію на засіданні комітету висунув його голова Сергій Пашинський.

"Інформація, яку ми заслухали, дає нам підстави звернутися до Генеральної прокуратури України, щоб дали правову оцінку заявам Винника, (народного депутата, члена комітету Івана Винника), заявам представників СБУ... У нас є чинне законодавство – нехай це йде в рамках чинного законодавства", – сказав Пашинський

Читайте також: Заяви Савченко: Тимчук готує запит до ГПУ та СБУ

Така пропозиція не викликала заперечень у членів комітету.

Нагадаємо, напередодні Надія Савченко заявила, що варто пожертвувати Кримом заради мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Надія Савченко ГПУ Сергій Пашинський
Джерело: 24 Канал
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