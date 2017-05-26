Комітет Сенату США схвалив жорсткі санкції проти Ірану, на черзі Росія – NYT

Комітет з міжнародних відносин Сенату США 25 травня ухвалив розширені санкції проти Ірану з метою різко обмежити ядерний потенціал країни. Після цього сенатський комітет планує взятися і за санкції проти Росії.

Про це повідомляє The New York Times, пояснюючи, що ці санкції пов'язані з тривалою підтримкою тероризму Іраном та порушеннями прав людини в країні.

Зазначається, що держсекретар Рекс Тіллерсон попросив відкласти введення нових санкцій проти Росії, аби, заручившись підтримкою адміністрації Трампа, повністю змінити взаємини із Росією, які, як нещодавно він заявив, досягли найнижчої точки за багато років.

У четвер американські законодавці дали чітко зрозуміти, що вони більше не зацікавлені у наданні Тіллерсону можливості діяти на власний розсуд. Прагнення обох партій ввести санкції є очевидним результатом розслідувань впливу Росії на вибори в Америці восени 2016 року,

– йдеться в публікації.

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