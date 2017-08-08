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Компанія Coca-Cola випустила стильну колекцію одягу: яскраві фото

20:29, сьогодні 1207 Читать новость на русском
Компанія Coca-Cola випустила стильну колекцію одягу: яскраві фото
Компанія Coca-Cola випустила стильну колекцію одягу: яскраві фото / kith.com

Всесвітньо відома компанія газованих напоїв Coca-Cola разом з брендом одягу Kith створили капсульну колекцію чоловічого та жіночого одягу.

Про це повідомляють на сайті бренду Kith.

В стильній колекції можна знайти майки, футболки, купальники, худі, шорти і багато моделей взуття. Щодо останніх, то на перевипущеній колекції культових кедів Converse, а саме модель Chuck Tailor All Star 1970, тепер можна побачити логотип Coca-Cola.

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Головні кольори колекції: синій, червоний, і білий. Крім одягу, взуття та аксесуарів, в колекції також присутні такі несподівані новинки, як яскраво-червона дошка для серфінгу і пляжний рушник.

Enjoy Kith. @kith x @cocacola coming soon.

Допис, поширений Kith (@kith)

Всі речі можна буде придбати з 11 серпня на офіційному сайті бренду Kith.

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Теги: LifeStyle мода Coca-Cola
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