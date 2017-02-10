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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Компанія Гонтаревої надала інфраструктуру для крадіжок з держбанків, – нардеп Різаненко

11:45, сьогодні 414 Читать новость на русском
Валерія Гонтарева
Валерія Гонтарева / ukranews.com

Учасники ринку цінних паперів підтверджують, що компанія глави Нацбанку Валерії Гонтаревої "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) працювала в інтересах "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича.

Про це заявив голова підкомітету з цінних паперів фінансового комітету ВРУ Павло Різаненко, пише "Обозреватель".

Видання повідомляє, що зараз Генпрокуратура активно розслідує походження $1,4 млрд, заарештованих на рахунках кіпрських фірм в українських держбанках. За даними правоохоронців, пов'язані з оточенням Януковича офшорні компанії отримали ці гроші в результаті спекуляцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) протягом 2011-2013 років. Брокером в угодах із цінними паперами виступала компанія ICU.

Своє розслідування схем по відмиванню коштів ведуть депутати Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності. За словами Павла Різаненка, ОВДП, якими оперувала Валерія Гонтарева, випускалися під визначених покупців і мали особливо привабливі умови.

"Три великих державних банка торгували між собою. Вони були кінцевими покупцями і продавцями цінних паперів. Але ці облігації проходили як мінімум через троє рук. Перші – це професійний посередник. Наприклад, ICU, "Фондовий актив", або, як не дивно, OTP. Далі йшла компанія-резидент або нерезидент, кіпріот, на якій залишалася основна дельта, і потім знову – професійний посередник. Виглядало це так: папери виходять з "Ощаду" в "Укрексім", проходять через троє рук, і посередникам залишається прибуток від 3% до 5% (від 500 млн грн. – це 25 млн грн.). За одну годину "Ощадбанк" міг продати ОВДП на сотні мільйонів гривень", – зазначає Павло Різаненко.

Він уточнює, що Валерія Гонтарева відмінно розуміла, в чиїх інтересах вона працює, і які збитки держбанкам завдає прокручування ОВДП між приватними посередниками.

"Був ICU, який надав інфраструктуру для крадіжок. Їх позиція така: ми – посередник, ми нічого не крали. Купили, продали за півкопійки. Вони прекрасно знали, що відбувається на ринку. Вони – найбільший торговець ОВДП. У них було всього три партнера – Макар Пасенюк, Костянтин Стеценко і Валерія Гонтарева. Це маленька компанія, це не "Морган Стенлі". І такі рішення, як купівля цінних паперів на 500 млн грн. і перепродаж їх вище, не міг приймати трейдер. Є система внутрішнього контролю, ризик-менеджмент. Всі учасники ринку, які в курсі, стверджують, що керівництво ICU знало, чим вони займалися", – наголошує Павло Різаненко.

Інший представник банківського комітету Максим Поляков зазначає, що правоохоронці вже зібрали достатньо матеріалів щодо зловживань Гонтаревої, і чекають, коли чиновниця позбудеться посади і політичного прикриття.

"Сьогодні у Гонтарєвої є політичний дах. І з цієї простої причини її досі не заарештували. Ми прекрасно знаємо, що, як тільки вона вийде за поріг НБУ, її до кінця життя будуть судити. І я впевнений, що не тільки правоохоронні органи України. Її недоторканність – це міна уповільненої дії. Вже приходять з обшуками в одне місце, інше. Питання часу, коли її заарештують, але це неминуче. Це десятки епізодів, сотні банків, і скрізь є корупція Гонтаревої. Всі кримінальні справи щодо неї були б вже доведені до кінця, якщо б не було команд, які блокують розслідування", – стверджує Максим Поляков.

Теги: НБУ ГПУ Валерія Гонтарева
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