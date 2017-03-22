Компанія, що виграє тендери у держави, закуповує паливо у незаконних виробників

Компанія ТОВ Trade Commodity, яка за останні два роки виграла державних тендерів на 7.11 мільярдів гривень, закуповує значну частину палива у фірми, що фігурує у кримінальному провадженні через незаконне виготовлення нафтопродуктів.

Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Частину палива фірми групи Trade Commodity імпортують безпосередньо від виробників, та все ж не вся продукція Trade Commodity імпортна. На внутрішньому ринку є відомі фірми, як WOG чи "Укргазвидобування". Але за останні 1,5 роки, впродовж компанія перемагала у державних тендерах, Trade Commodity також закуповувалася у маловідомих фірм. Зокрема, одним із найбільших постачальників було ТОВ "Укр Петрол".

Цікаво, що до середини 2015 року компанії "Укр Петрол" взагалі не існувало. Раніше фірма називалася ТОВ "Строй-Ресурс 7" і торгувала будматеріалами й сантехнікою. Приблизно у той же час, коли Trade Commodity зайшла на тендери, фірма "Строй-Ресурс 7" перетворюється на "Укр Петрол", в один день змінює назву, директора і власника. Майже відразу після змін починає займатися паливом.

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Про фірму "Укр Петролу" не відомо майже нічого, крім кримінального провадження за незаконне виробництво палива. Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення нафтопродуктів та введення в обіг небезпечної продукції.

Слідство встановило, що у 2015-2016 роках група осіб розпочала протиправне виготовлення і збут палива без отримання відповідних дозволів та сплати податків та акцизів. Окрім цього, компанія підробляла паливо. Під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива ділки продавали "суміші нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини".

У переліку фірм, задіяних у схемі, зазначені ТОВ "Укр Петрол", а також ще декілька постачальників. Серед них ТОВ "Елемент Нафта", ТОВ "Західна нафтогазова компанія" і ТОВ "Алекспром".

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Коментувати свої закупівлі у вказаних вище компаній в Trade Commodity відмовилися. Щодо "Укр Петролу" зазначили тільки, що справді мали з нею господарські операції, але що це за паливо і звідки воно, не розповіли. Інших вказаних постачальників пригадати не змогли.

Окрім того, за даними судового реєстру, компанії групи Trade Commodity за останні кілька років і самі фігурували у низці кримінальних проваджень: ухилення від сплати податків, використання конвертаційних центрів, закупівля нелегально виготовленого пального.

У Trade Commodity запевнили, що зазначеного нелегального палива не купували. Підтвердили лише, що в рамках провадження у їхньому офісі було проведено обшук.

Жодних речей та документів, які б мали будь-яке відношення до кримінального провадження, вилучено не було. До участі у будь-яких інших слідчих діях Trade Commodity або його посадові особи не залучалися. Після проведення обшуку вже більше як півроку будь-яких питань у слідчого до ТОВ Trade Commodity не виникає,

– повідомили у Trade Commodity.

Детальніше про махінації успішної паливної фірми Tradе Commodity – дивіться у випуску програми "Наші гроші".