Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік

Компанія WOG відкрила новий автозаправний комплекс в столиці. Подію поєднали із звітом за минулий рік. Так компанія десятий рік залишається найбільшим імпортером нафтопродуктів, а її частка ринку зросла з 22 до 26%.

Важливу роль в цьому відіграє новий формат АЗК, впевнені в компанії.

Це один з найбільших комплексів АЗК WOG у нашій мережі. Унікальність саме цієї АЗК в тому, що ми її відкрили в принципово новому форматі. По суті останні три роки ми працювали над новим дизайном АЗК і це стосується абсолютно всіх елементів,

– поділився директор роздрібних продажів WOG Денис Кудін.

У компанії планують до кінця року модернізувати 150 автозаправних комплексів та побудувати 10 нових. Крім того на АЗК можна буде зарядити електромобілі, встановлять 300 зарядок, в тому числі 30 модулів superchagcher. Якість газу планують контролювати за допомогою першої мобільної лабораторії.

Я вважаю одним з основних досягнень минулого року стали проекти WOG cafe та WOG market поза нашими автозаправними комплексами. Це і в центральних частинах Києва, Львова, в торгових центрах і в швидкісних поїздах Інтерсіті,

– розповів генеральний директор WOG Сергій Корецький.

Також в компанії обіцяють відкрити кафе на новому столичному автовокзалі та в аеропорту "Київ" (Жуляни). Крім того продукція компанії скоро буде доступна і для пасажирів рейсових автобусів.