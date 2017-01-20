  • укр
  • рус
12:55
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з
Вєсті Кремля
00:06, сьогодні
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, 19 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 11:00: Roshen закриває фабрику в Липецьку
Випуск новин
12:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Нова тема
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік

Нова тема 12:44, сьогодні 21 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Компанія WOG відкрила новий автозаправний комплекс в столиці. Подію поєднали із звітом за минулий рік. Так компанія десятий рік залишається найбільшим імпортером нафтопродуктів, а її частка ринку зросла з 22 до 26%.

Важливу роль в цьому відіграє новий формат АЗК, впевнені в компанії.

Це один з найбільших комплексів АЗК WOG у нашій мережі. Унікальність саме цієї АЗК в тому, що ми її відкрили в принципово новому форматі. По суті останні три роки ми працювали над новим дизайном АЗК і це стосується абсолютно всіх елементів,
– поділився директор роздрібних продажів WOG Денис Кудін.

У компанії планують до кінця року модернізувати 150 автозаправних комплексів та побудувати 10 нових. Крім того на АЗК можна буде зарядити електромобілі, встановлять 300 зарядок, в тому числі 30 модулів superchagcher. Якість газу планують контролювати за допомогою першої мобільної лабораторії.

Я вважаю одним з основних досягнень минулого року стали проекти WOG cafe та WOG market поза нашими автозаправними комплексами. Це і в центральних частинах Києва, Львова, в торгових центрах і в швидкісних поїздах Інтерсіті,
– розповів генеральний директор WOG Сергій Корецький.

Також в компанії обіцяють відкрити кафе на новому столичному автовокзалі та в аеропорту "Київ" (Жуляни). Крім того продукція компанії скоро буде доступна і для пасажирів рейсових автобусів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як ви ставитеся до закриття
сьогодні, 12:14 Як ви ставитеся до закриття "Рошену"? Опитування
1 701
Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
сьогодні, 12:15 Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики "Рошен"
4 887
Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
сьогодні, 11:23 Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
Ольга Черненко 2358
КримНаш: як змінився окупований півострів
сьогодні, 11:00 КримНаш: як змінився окупований півострів
Настя Сукач 1 6601
Контрабандні війни: чому СБУ і співробітники силових структур
сьогодні, 08:17 Контрабандні війни: чому СБУ і співробітники силових структур "ЛНР" узгоджують свої дії
Дмитро Снєгирьов 1567
Свято для народу: як соцмережі реагують на декларації політиків
 29 жовтня 2016 , 17:26 91
Усик вибачився перед Гловацьки та поляками
 18 вересня 2016 , 02:48 54
Девальвація неминуча, — аналітик про майбуття гривні
 31 грудня 2016 , 14:30
"Укрбуд" виставив на продаж кілька сотень недорогих квартир у Києві
 23 жовтня 2016 , 17:37
У столиці вручили ключі першому власнику автомобілів нового покоління BMW i3
 29 вересня 2016 , 13:45
Українці підривають своє здоров'я шкідливими продуктами
 21 грудня 2016 , 16:17
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук