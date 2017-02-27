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Компанія SpaceX зробила термінову заяву

15:56, сьогодні 2891 Читать новость на русском
SpaceX
SpaceX / Фото з відкритих джерел

Компанія SpaceX зробить термінову заяву, проте деталі такої інформації не повідомляють.

Про це на своєму аккаунті в Twitter повідомив засновник і глава компанії SpaceX Ілон Маск:

Американська компанія повідомить інформацію о 13:00 за тихоокеанським часом, о 23:00 – за Києвом. Раніше засновник SpaceX повідомляв, що його єдина мета полягає в тому, щоб "зробити життя міжпланетним".

Також, компанія розробила ракети-носії Falcon 1 і Falcon 9, а також космічний корабель Dragon, призначений для поповнення запасів на Міжнародній космічній станції. Можливо, сьогоднішня заява буде стосуватись саме цих питань.

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Теги: LifeStyle Космос SpaceX
Джерело: 24 канал
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