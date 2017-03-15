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Кому війна, а кому — цигарки по 12 гривень: тютюновими виробами з "ДНР" торгують у Харкові

20:25, сьогодні 249 Читать новость на русском

Тютюнові виробники з ОРДЛО підробляють свою продукцію під відомі марки, а продавці на ринках у Харкові відкрито її розповсюджують.

Про бізнес цигарками з окупованих територій активістам повідомив місцевий мешканець. Він боїться помсти від розповсюджувачів товару, тому імені свого не назвав.

Кожного ранку ми виїжджали на відомі нам точки. Там спостерігали, як щоранку прибувала вантажівка, і з неї розвантажували цигарки з ОРДЛО. Увечері інша машина забирала непроданий товар, а потім усе повторювалося заново,
– розповів він.

Активісти виявили жваву торгівлю цигарками в Індустріальному районі Харкова. Ятка знаходилася в середині ринку, навпроти місцевої автостанції.

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Акцизні тютюнові вироби коштують близько двадцяти гривень. На контрафактних цінник – 12 гривень 25 копійок за одну пачку. На цигарках з окупованого Донецька є український штрих-код і напис, який засвідчує походження товару з так званої "ДНР".

На місце торгівлі викликали наряд поліції. Правоохоронці вилучили сотні пачок невідомого походження, фасовані в пакети і 474 брендовані пачки. На більшості товару був акциз з Росії, Білорусі, Молдови і з так званої "ДНР".

Цигарками, що виготовлені в "ДНР", буде займатися слідчо-оперативна група. Якщо на інший товар у продавців є дозвіл, то цей точно не залишиться без уваги правоохоронних органів,
– заявив працівник патрульної поліції Харкова Владислав Сушко.

Контроль за розповсюдження цигарок місцеві мешканці приписують невідомим кавказької національності, що пильно слідкували під час обшуку за місцевою поліцією. Активісти також запевнили, що така торгівля без згоди поліції неможлива.

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Продавчиня свого роботодавця не видала. Її разом із товаром доправили до райвідділку. Там повідомили, що про цигарки з окупованих територій чують вперше. Матеріали пообіцяли передати до СБУ.

Активісти розповіли, що подібних контрафактних точок у Харкові є чимало. Реалізатори часто змінюють місце продажу, але канали поставок у них централізовані.

Судячи із об’ємів, контрабанда у місто-мільйонник потрапляє у промислових масштабах. Швидше за все, товар везуть залізницею й автошляхами, не боячись потрапити під око спецслужб чи поліції.

Теги: Харків Кримінал Поліція контрабанда АТО
Джерело: 24 Канал
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