Кому з високопосадовців невигідно мати Насірова за гратами: заява Сакварелідзе

Відсторонений очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров є основним свідком майбутніх справ проти кількох впливових посадовців і політиків, включно з президентом Петром Порошенком і олігархом Рінатом Ахметовим.

Таку думку висловив заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе у коментарі виданню "Гордон".

Ми хочемо довести справу Насірова до кінця та не дозволимо цьому цирку розвалити її. Це не просто банальна справа про корупцію високо посадовця. Насіров – основний свідок майбутніх справ проти президента України Петра Порошенка, "смотрящого" від БПП нардепа Ігоря Кононенка, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, нардепа Віталія Хомутинніка та бізнесмена Ріната Ахметова. Насіров для них – золота рибка, за яку вони тримаються зубами,

– наголосив він.

За його словами, домашній арешт – зовсім не те, що потрібно, щоб Насіров дав свідчення.

Вдома він би комфортно почувався, підтримував б зв'язок зі своїми друзями нагорі, а вони б його витягали. Насірова необхідно взяти під варту. Такі люди повинні нарешті повинні потрапляти до в'язниць. На займаній посаді Насіров задовольняв і Порошенка, і Кононенка, і Ахметова, і Хомутинніка – всіх. Саме тому вони бояться, що він опиниться за гратами та дасть проти них свідчення. Насіров – символ кланового "договорняку",

– додав Сакварелідзе.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.