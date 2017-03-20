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Конференцію Innotech 2017 відвідають найкращі експерти України в галузі інноваційних технологій

12:18, сьогодні 5
Конференція Innotech 2017
Конференція Innotech 2017

7-8 квітня в Києві на III Міжнародному форумі Innotech 2017 відбудеться масштабна міжгалузева конференція на тему інноваційних технологій у бізнесі, освіті, інвестиційних процесах і медицині.

В якості спікерів виступатимуть представники компаній Deloitte Ukraine, Saturn, Microsoft, IBM, Ciklum, eFarmer, AVentures Capital.

Впродовж двох днів вони розповідатимуть про інновації в різних галузях, особистий досвід досягнення успіху та сучасні тенденції кожної з галузей.

7 квітня на конференції матимуть місце лекції спікерів у наступних блоках:

Інновації для бізнесу

Прослухати виступи доповідачів цього блоку – означає дізнатися про останні тенденції розвитку бізнесу. На конференцію запрошено засновників успішних компаній, топ-менеджерів, СЕО, які покажуть всі можливості застосування сучасних інновацій.

Один з представників – Яніка Мірило – заступник мера Дніпра, радник міністра інфраструктури та транспорту, радник мера Львова. Вона виступить з темою "Відкритий Дніпро, чи як побудувати круте електронне місто". Павло Шеремета, засновник Майстерні стратегій PRORYV, президент Київської школи економіки та 4-й міністр економічного розвитку та торгівлі України виступить з темою "Інновація цінності в Стратегії Блакитного Океану".

Інновації в медицині

Спікери розкажуть, чого слід очікувати від медицини майбутнього: запровадження повної автоматизації процесів, як створити нові маркетингові категорії, які інноваційні механізми втілюються в сучасних медустановах.

Власник клініки "Борис", радник голови КМДА Михайло Радуцький і генеральний директор Medical company Ilaya Олексій Шершнев будуть головними спікерами цього розділу конференції.

Інновації в освіті

Виступи експертів цього блоку є актуальними для всіх, хто цікавиться інноваціями в галузі освіти: яким буде навчання майбутнього, як технології доповненої та віртуальної реальності впливають на освітній процес, чи здатні роботи замінити педагогів.

Керівник освітніх програм Microsoft у країнах Центральної та Східної Європи Ольга Свириденко в якості спікера розповість про освіту як валюту майбутнього.

8 квітня говоритимуть про інвестиції, еміграцію українських фахівців і стартап-проекти вітчизняного ринку:

Блок "Відтік талантів за кордон"

Дедалі частіше українські професіонали різних галузей діяльності схиляються до роботи за кордоном, і кожен бачить у цьому свої переваги. Цей блок повністю присвячений обговоренню основних причин релокації фахівців в інші країни. Спікери представлять власні варіанти мінімізації відтоку кадрів і максимізації інтелектуального капіталу на території України.

Блок інвесторів

Розробники стартапів подекуди не в змозі реально оцінити інвестиційний потенціал власного проекту. Спікери конференції цього блоку – представники інвестиційних компаній і венчурних фондів – пояснять, як ефективно залучити інвестиції в стартап і чи має сенс висновок про проект на міжнародній арені.

Блок стартапів

На конференцію запрошено творців успішних стартапів, які розкажуть, як знайти свою нішу на ринку, як розвиватимуться стартапи в майбутньому та які головні завдання слід вирішити, перш ніж просувати власну ідею.

Серед спікерів другого дня конференції будуть засновник і керуючий партнер AVentures Capital Андрій Колодюк і Наталя Березовська – CEO та співзасновник D2N8 Ventures, співзасновник і голова UAngel.

Реєструйтеся та не проґавте найважливішу подію українського ринку інновацій – InnoTech Ukraine.

Теги: Київ освіта Бізнес Інвестиції
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