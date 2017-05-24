Конфіскація грошей Януковича: рішення суду відсутнє у Реєстрі

У Єдиному держреєстрі судових рішень станом на 12 травня була відсутня інформація про вирок Краматорського суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.

Про це мовиться у відповіді Державної судової адміністрації України на запит нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Сергія Лещенка, повідомляє "Українська правда".

"Станом на 12 травня 2017 року за інформацією, отриманою від адміністратора ЄДРСР – Державного підприємства "Інформаційні судові системи", вирок Краматорського міськсуду Донецької області від 28 квітня 2017 року по судовій справі №234/135/17-к до Реєстру не надходив", – мовиться у документі.

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У Єдиному держреєстрі судових рішень немає інформації про вирок про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича

Нагадаємо, що у президента-втікача Віктора Януковича та його поплічників конфіскували півтора мільярда доларів.