КонФІСКація Насірова: про справу головного фіскала і версії розслідування

Відкриття НАБУ кримінального провадження проти глави Державної фіскальної служби Романа Насірова і спроба його арештувати стало справжньої інформаційною бомбою. Вперше антикорупційні детективи вручають підозру в корупції чиновнику такого рангу. Про версії відкриття справи проти Насірова та її перспективи – в матеріалі сайту "24".

Покриття газових схем

Спроба працівників Антикорупційного бюро вручити підозру Насірову і взяти його під варту стала справжнім реаліті-шоу, яке українські чиновники вміють влаштовувати, якщо їх ловити на гарячому. Українці неодноразово бачили схожі серіали, коли чиновники, які вчора посміхалися в телекамери, після оголошення підозри миттєво спадали з обличчя, а лікарі діагностували в них "надважкі хвороби". Щоправда, як тільки справу закривали, пацієнти за помахом чарівної палички моментально ставали на ноги.

Романа Насірова, нагадаємо, Антикорупційна прокуратура підозрює в завданні державі збитків на 2 мільярди гривень. Він начебто ухвалював рішення, які допомагали депутату-втікачу Олександру Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Глава Державної фіскальної служби за кілька годин до вручення йому підозри опинився у державній лікарні "Феофанія" з діагнозом "інфаркт". Щоправда, пізніше лікарі діагностували у нього гіпертонію другого ступеню. Іншими словами – підвищений тиск, недугу, яка спостерігається в багатьох людей. Хоча їх при цьому не возять на каталках і не вводять загальний наркоз.

Насіров "підчепив вірус", який збивав з ніг інших високопоставлених підозрюваних

Треба зазначити, що Роман Насіров – не просто одіозна фігура в українському політикумі. Він "сидить" на всіх фінансових потоках держави, тому його впливовість складно переоцінити. Спроби змістити з посади главу Держфіскальної служби траплялись і раніше – одним з послідовних його критиків був екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі. Як відомо, Саакашвілі неодноразово звинувачував Насірова в корупції і зловживанні службовим становищем – зокрема, повернення ПДВ, за словами екс-губернатора, відбувалося тільки близьким до Адміністрації Президента бізнесменам.

В українських реаліях тільки олігархи отримували повернення ПДВ. Це все відбувалося через голову ДФС Романа Насірова, адже саме він вирішував, кому повертати ПДВ, а кому – ні. Тому він завжди був дуже вигідним для бізнесу олігархів,

– сказав Саакашвілі.

Але в даному випадку Насірову інкримінують покривання газових схем Онищенка, якого НАБУ звинувачує у привласненні державного майна в особливо великих розмірах і організації злочинного угруповання. У 2013-2016 роках низка фірм створила злочинну організацію і здійснювала розкрадання коштів "Укргазвидобування". Організатором схем у НАБУ вважають Онищенка. Збитки, нанесені державі, оцінили в 3 мільярди гривень. Сам депутат, якого позбавили недоторканності, втік за кордон, і, вочевидь, переховується в Лондоні.

Версії і причини розслідування

1. Онищенко і гра Порошенка

Як зазначають спостерігачі, діапазон версій відкриття кримінального провадження проти Насірова може бути широкий. Не факт, що те, що ми бачимо на поверхні, відповідає реальності. Швидше за все, це сукупність прихованих факторів. Причому експерти не виключають того, що це не стільки боротьба із корупцією, скільки, так би мовити, підкилимні сутички в кращих українських традиціях. На думку директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, це приклад абсолютно несподіваного початку процесу стихійного самоочищення влади. Справа, за його словами, не в справедливості і боротьбі з корупцією. Просто ринок корупційних послуг різко звузився. На всіх не вистачає, всі крадуть і беруть, як раніше. У цьому конфлікт.

Це може бути конфлікт президента з Олександром Онищенком, по справі якого Насірову вручили підозру. Адже виявляється, що Насірова взяли не за інші хабарі, а саме за Онищенка,

– наголошує Небоженко.

Як зауважує виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, Насіров може бути ключем у справі Онищенка. Політолог звернув увагу на те, як після вручення підозри Насірову занервував сам Онищенко. На думку Леонова, якщо Насіров дасть свідчення по цій справі, то наступним кроком буде екстрадиція Онищенка в Україну.

Чи готовий Насіров свідчити у "справі Онищенка"?

Як повідомляють джерела "24", існує версія того, що Петро Порошенко має свою домовленість з НАБУ і хоче отримати додаткову інформацію по Онищенку. Депутат-емігрант, як відомо, погрожував українському президенту оприлюдненням компрометуючих аудіо-записів про змову між ним і Порошенком про підкуп депутатів у Верховній Раді.

Ще одна з супутніх версій – Порошенко хоче поставити на цю посаду зручну для себе людину. З огляду на тісні стосунки Насірова і Онищенка це може бути цілком вірогідно. З іншого боку, Порошенко зайняв рівновіддалену позицію, заявивши, що НАБУ – незалежний орган і має справу довести до кінця.

2. Тиск західних партнерів і підвищення реноме НАБУ

Антикорупційне бюро створено три роки тому, однак за цей час великих досягнень не продемонструвало. Той же Онищенко утік. Ще одна з резонансних справ – проти судді-хабарника районного суду Києва Миколи Чауса – теж під питанням, адже суддя, користуючись своїм імунітетом, теж утік, хоча нещодавно й здався правоохоронцям Молдови. Щоправда, чи екстрадують Чауса в Україну – наразі невідомо. Крім того, після гучного скандалу між працівниками НАБУ і Генпрокуратури, в результаті якого слідчих Антикорупційного бюро затримали і добу утримували під вартою, активність НАБУ явно стала нижчою.

Тому, як вважають експерти, для НАБУ дуже важливо зараз продемонструвати конкретний результат, який би став вагомим активом у послужному списку. До того ж, західні партнери вимагають від НАБУ і САП конкретних результатів. Як зауважив політичний експерт Володимир Цибулько, на Заході хочуть демонстрації певної антикорупційної ефективності. Інакше довіра до України не зростатиме. А довіра – це прямі фінанси.

Щоб в Україні покращився інвестиційний клімат, потрібна серйозна антикорупційна робота і реформа судів. Наразі справи, які відкриває Антикорупційне бюро, не доходять до судів,

– зазначив Цибулько.

3. Шантаж і погроза достроковими виборами

За словами політичного експерта Тараса Чорновола, Роман Насіров вирішив, що має певні важелі впливу і може шантажувати всіх. Глава ДФС, якого тимчасово відсторонили від виконання обов’язків, має вплив на 60-80 народних депутатів і у владі, і в опозиції. Зокрема, говорить Чорновіл, фракція Радикальної партії постійно, коли міністр фінансів Олександр Данилюк починає воювати з Насіровим, підіймає кампанію проти міністра фінансів. Є група впливу серед мажоритарників у БПП і в "Народному фронті".

Насіров усіх шантажував, що може завалити коаліцію, і тоді будуть дострокові вибори. Те саме, що робить зараз міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Всі розуміють, що його треба знімати, але цього робити не можна, бо руйнується весь картковий будинок,

– зазначає політолог.

Провадження проти Насірова може свідчити про переформатування "неформальної коаліції" у Раді

Водночас, на думку Віктора Небоженка, затримання Насірова не вплине на роботу парламенту.

Всі будуть працювати, як і раніше. Схеми – це дуже важливо. Депутати можуть припинити роботу в разі масового арешту або від'їзду за кордон. Тоді технічна більшість у парламенті розвалиться,

– говорить експерт.

Перспективи і наслідки

Побоювання щодо того, що Насіров може уникнути відповідальності або, як його "колеги", втекти за кордон, є. Як говорить Тарас Чорновіл, в українському Кримінально-процесуальному кодексі є дуже серйозні дірки, що дають можливість звинуваченому викручуватися. При цьому в Насірова дуже сильні і дорогі адвокати, які затягуватимуть справу і можуть її розвалити. Існує також проблема не надто високого юридичного рівня слідчих НАБУ.

Є побоювання, що матеріали, які слідчі НАБУ нададуть суду, будуть недостатньо доказовими, до того ж мав місце витік інформації. Насіров кинувся лягати в лікарню ще за кілька годин до того, як почалися реальні слідчі дії. Це означає, на думку Чорновола, що він мав час для знищення доказів.

Насіров та його адвокати грамотно затягували час протягом 72 годин після оголошення підозри

Дійсно, адвокати Насірова дуже активно стали захищати свого клієнта. Під час вручення підозри в лікарні "Феофанія" глава ДФС начебто був під наркозом. Відповідно, можна вважати, що формально він не отримав підозру. Однак, за словами юриста-кримінолога Анни Маляр, вся процедура була виконана, згідно закону. Роману Насірову було оголошено про підозру і затримано. Далі його повинні були доставити до суду, щоб обрати міру запобіжного заходу. Третій факт, згідно процедури, також вчинено.

"А далі вийшло так, що адвокати скористалися своїм законним правом висловити недовіру суду, після чого була неділя, через що не встигли призначити нового суддю. Але з формальної точки зору все чисто і красиво", – зазначає Маляр.

При цьому, як пояснює юрист, суд має право відпустити Насірова під заставу. Більше того, злочини, які інкримінують главі ДФС, не підпадають під взяття його під варту.

Це європейська норма, яку імплементували в українське законодавство, – можливість виходу під заставу. Під варту беруть людей, фізично небезпечних для суспільства. Тих, хто ріже, вбиває і ґвалтує. Тому доцільно, щоб вони перебували під домашнім арештом або ж внесли заставу, щоб не перевантажувати пенітенціарну систему,

– зауважує Анна Маляр.

Як відомо, громадські активісти влаштували увечері 5 березня заблокували будинку суду, куди доставили Насірова для обрання йому запобіжного заходу (НАБУ хоче арешту і заставу в розмірі 2 мільярдів гривень). Такі дії зрозумілі, адже Насіров, маючи значний вплив і зв’язки, може дуже оперативно виїхати з України. Хоча сам він заявив, що не збирається переховуватися і зацікавлений у співпраці зі слідством. Але це тільки слова, а практика у схожих випадках говорить про протилежне.

Наразі складно прогнозувати, чи буде доведено провину Романа Насірова і чи він опиниться на лаві підсудних. Це можливо в тому випадку, якщо буде політична воля вищого державного керівництва. Не виключено, що така зацікавленість є. З іншого боку, як говорить Олександр Леонов, для НАБУ – це справа честі. Якщо слідчі не зберуть достатню доказову базу, то тоді постане питання про профнепридатність глави НАБУ Артема Ситника.

Як у японських самураїв: якщо витягнув меча, то треба, щоб на ньому з’явилася кров. Слідчі не могли йти на такий надсерйозний крок та ще й фактично напередодні дня народження Насірова, не маючи на руках козирів. Головне, щоб слідчі провели процесуально все правильно. Тому що буде конкурентний судовий процес, де треба буде доводити провину, маючи дуже вагомі докази,

– підкреслив Леонов.

Та навіть, якщо докази будуть вагомими, справа може розвалитися в "справедливому українському суді", який, незважаючи на реформу, закриває справи щодо впливових чиновників і політиків. І якщо справа Насірова розвалиться, то це означатиме крах нинішньої української влади і тих антикорупційних реформ, про які вона так любить говорити.

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