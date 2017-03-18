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Конфлікт між Головою Вищої ради правосуддя та активістами: чиновник відкрив вогонь

08:25, сьогодні 15285 Читать новость на русском
Ігор Бенедисюк
Ігор Бенедисюк / glavcom.ua

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк кілька разів вистрелив у повітря під час конфлікту з невідомими, які назвали себе активістами молодіжного руху "Традиція і порядок". Інцидент стався біля будинку Бенедисюка.

Про це пише видання "Українська правда".

При цьому у Вищій раді правосуддя заявили, що чиновник таким чином намагався захиститись від невідомих, які ввечері напали на його будинок.

"17 березня пізно ввечері більше 10 вдягнених в балаклави осіб здійснили напад на Голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка та його дружину біля їх приватного помешкання. Бенедисюк викликав поліцію", - розповіла речник Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко.

При цьому один з учасників конфлікту Євген Карась заявив, що Бенедисюк спробував наїхати автомобілем на активістів, які звинуватили його у корупції.

"Суддя Бенедисюк на Осокорках намагався задавити машиною, а пізніше відкрив вогонь з пістолета по активістах молодіжного руху "Традиція і порядок". Активісти прийшли до судді поспілкуватися і розклеїти листівки, що Бенедисюк претендує на високу посаду на держслужбі, займаючись корупцією ", – написав Карась.

У той же час, радник глави МВС Антон Геращенко в коментарях повідомив, що ці активісти діяли за вказівкою колишнього голови АП за президентства Януковича Андрія Портнова.

Активістів затримали, але потім відпустили.

Теги: Україна Скандал Зброя Київ Сутички
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