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Конфлікт набирає обертів: Туреччина направила Нідерландам дві ноти протесту

14:12, сьогодні 279 Читать новость на русском
Туреччина направила Нідерландам дві ноти протесту
Туреччина направила Нідерландам дві ноти протесту / ukrinform.ua

Туреччина направила Нідерландам дві ноти протесту у зв'язку з дипломатичним скандалом, що виник 11 березня.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Таким чином офіційна Анкара висловила обурення діями голландської влади щодо обмеження турецьких міністрів. У нотах протесту офіційна Анкара засуджує такі дії і називає їх далекими від загальноприйнятих міжнародних норм. Тепер Туреччина чекає від влади Нідерландів офіційних вибачень у письмовому вигляді.

В одній з нот Туреччина залишає за собою право вимагати компенсацію. Президент країни Таїп Ердоган також закликав міжнародні організації ввести санкції проти Нідерландів.

МЗС Туреччини закликає всебічно розслідувати порушення щодо турецьких міністрів і громадян країни, а також вжити заходів судового, адміністративного та кримінального характеру, після чого проінформувати зовнішньополітичне відомство про результати.

Читайте також: Вибачатися має Туреччина, – нідерландський прем'єр

Нагадаємо, що у вихідні Амстердам не впустив на свою територію літак глави турецького МЗС і з країни вигнали ще одного турецького міністра. Це і спровокувало дипломатичний скандал між країнами.

До турецького генконсульства у Роттердамі вийшли більше тисячі людей на підтримку офіційної Анкари. Щоб їх розігнати, поліцейські навіть застосували водомети.

Теги: Політика Туреччина Скандал Нідерланди
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