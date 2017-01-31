Конфлікт Омеляна та Бальчуна і корупція в "Укрзалізниці", – дивіться у програмі "Лівий берег"

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Конфлікт керівництва Міністерства інфраструктури і "Укрзалізниці" обростає новими подробицями. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман став на бік Войцеха Бальчуна, а Володимир Омелян тим часом збирає факти про корупцію на "Укрзалізниці" для передачі в правоохоронні органи.

Що стало причиною публічного з'ясування відносин, чи загрожує ситуація розколом уряду, а також про насущні інфраструктурних проблемах – дивіться в програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною сьогодні, о 22:00 на 24 Каналі. Не пропустіть!