Конгрес США планує запровадити жорсткіший пакет санкцій проти Росії

Член палати представників від "Демократичної партії" Адам Шифф запевнив, що адміністрація Донбальда Трампа отримає "рішучу відповідь" з боку Конгресу, якщо вирішить скасувати останні санкції проти Росії.

Таку заяву він зробив у коментарі телеканалу ABC.

За його словами, те,що зробила адміністрація Барака Обами має важливе значення, але цього недостатньо,щоб стримувати Росію.

"Ми думаємо, що повинно бути зроблено більше. Ми не думаємо, що, відверто кажучи, вжито достатні кроки для стримування. Ви побачите підтримку більш жорстких санкцій з боку обох партій в Конгресі. Ви побачите, що і демократи, і республіканці – такі, як Джон Маккейн і Ліндсі Грем – разом представлять пакет більш жорстких санкцій", – зауважив Шифф.

Також член комітету у справах розвідки в палаті представників підкреслив, що Трамп ставить під сумнів звіти російських спецслужб про кібератаки.

"Якщо він хоче мати хоч якийсь авторитет як президент, йому необхідно припинити так говорити. Йому слід припинити очорняти розвідку. Він повинен розраховувати на неї. Йому доведеться розраховувати на неї", – додав політик.

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Нагадаємо, 29 грудня Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.



Крім того, США висилали з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.