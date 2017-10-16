Конгресмен розповів, коли США нададуть Україні зброю

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Сполучені Штати Америки скоро приймуть рішення про передачу летальної зброї Україні.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на члена палати представників у Конгресі США Уїлл Херд.
"Адміністрація Трампа переглянула позиції з багатьох питань. Це питання піднімав міністр оборони Меттіс, радник з національної безпеки Макмастер. Думаю, рішення про надання летальної зброї приймуть вже скоро", – заявив Херд.
Конгресмен також додав, що Конгрес надав незалежні асигнування тільки Ізраїлю та Україні, в них передбачено 50 млн доларів на летальну зброю.
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"Звичайно, мені б хотілося бути більш конкретним. Але подивіться на зовнішню адміністрацію Трампа. Вона стала більш агресивною. Такі люди як Макмастер і Меттіс дають зрозуміти, що Росія - це одна з головних загроз", – додав конгресмен.