Конгресмен розповів, коли США нададуть Україні зброю

Сполучені Штати Америки скоро приймуть рішення про передачу летальної зброї Україні.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на члена палати представників у Конгресі США Уїлл Херд.

"Адміністрація Трампа переглянула позиції з багатьох питань. Це питання піднімав міністр оборони Меттіс, радник з національної безпеки Макмастер. Думаю, рішення про надання летальної зброї приймуть вже скоро", – заявив Херд.

Конгресмен також додав, що Конгрес надав незалежні асигнування тільки Ізраїлю та Україні, в них передбачено 50 млн доларів на летальну зброю.

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"Звичайно, мені б хотілося бути більш конкретним. Але подивіться на зовнішню адміністрацію Трампа. Вона стала більш агресивною. Такі люди як Макмастер і Меттіс дають зрозуміти, що Росія - це одна з головних загроз", – додав конгресмен.