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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Путіну "пообіцяли" імпічмент одразу після Трампа на одному з американських телеканалів

18:37, сьогодні 1044
Максін Уотерс
Максін Уотерс / Фото з вільних джерел

Максін Уотерс випадково обмовилась про Путіна, маючи на увазі Майкла Пенса.

Членкиня палати представників конгресу США Максін Уотерс в ефірі передачі The Politica View на каналі ABC пообіцяла влаштувати президенту Росії Володимиру Путіну імпічмент одразу після Трампа, пише Tjournal. Виявилося, що вона обмовилася і мала на увазі віце-президента Майка Пенса.

Ведучі програми задали Уотерс питання, чи буде Пенс кращим за Трампа, якщо стане президентом після імпічменту нинішнього лідера країни.

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Уотерс сказала у відповідь, що "коли ми закінчимо з Трампом, ми займемося Путіним. Він наступний". Провідні перепитали, чи точно Уотерс мала на увазі Путіна, після чого вона виправилася, сказавши, що мала на увазі Пенса.

Теги: США Дональд Трамп Курйозні новини Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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