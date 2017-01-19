Конституційний суд продовжить розгляд скандального мовного закону

Конституційний суд сьогодні продовжить вирішувати чи не суперечить закон про статус регіональних мов основному закону.

Засідання має розпочатись о 12 годині. Так званий "закон Колесніченка-Ківалова" ухвалили 4 роки тому з легкої руки "Партії Регіоні"в. Згідно з документом, мова національних меншин може набути офіційного статусу в регіонах, де живуть більше 10% її носіїв.

Читайте також: ЄС закликає Україну ухвалити закон про децентралізацію

Після Революції Гідності Верховна Рада скандальний закон скасувала. Однак тодішній виконувач обов’язків Президента Олександр Турчинов це рішення так і не підписав.